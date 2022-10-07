Первый реальный момент в матче возник лишь на 25-й минуте: Дахновский не смог обыграть Рыбку, который успел выставить ногу – такой финг голкиперу Металлиста дался ценой травмы. В ответ харьковчане забили: Картушов получил заброс из глубины поля, догнал сферу на левом фланге, прострелил в штрафную и после нескольких потерь мяч в сетку добил Прядун. Верес мог отыгрываться еще до перерыва, но Костик ногой парировал удар от Шестакова.

Металлист удержал победу над Вересом – ровенчане потеряли очки во втором подряд матче на реконструированном Авангарде

После отдыха харьковчане реализовали первую же возможность удвоить – на 57-й минуте Танковский с правого фланга выкатил в район одиннадцатиметровой отметки и после традиционного сумбура Каплиенко удалось добить мяч в сетку. За десять минут до истечения основного времени арбитр назначил пенальти из-за падения Шарая, хотя на повторах никакого контакта заметно не было. Клёц уверенно реализовал 11-метровый – 1:2! Этот гол стал последним в матче.

"Мене буквально водили під руки у вбиральню": герой Вереса випав на рік, тепер забиває як Шева і освоїв секрет Де Брюйне