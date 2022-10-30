Нефарт Довбика и победный гол Пихаленка в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Черноморец – 1:0
18:07 - Читати українською
СК Днепр-1 одолел Черноморец в 10 туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча.
завершено
Днепряне могли выходить вперед уже на первой минуте, но удар Довбика приняла на себя стойка. В середине тайма Пихаленку не помешали, а даже помогли забить рикошетом от защитника.
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Вторая половина на счет не повлияла. Довбик еще раз встряхнул каркас, но минимальная победа осталась за СК Днепр-1. Подопечные Кучера увеличили отрыв от Шахтера до 5 очков, хотя у "горняков" одна игра в запасе.
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