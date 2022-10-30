Днепряне могли выходить вперед уже на первой минуте, но удар Довбика приняла на себя стойка. В середине тайма Пихаленку не помешали, а даже помогли забить рикошетом от защитника.

СК Днепр-1 оторвался от Шахтера на вершине УПЛ, нанеся Григорчуку юбилейное поражение

Вторая половина на счет не повлияла. Довбик еще раз встряхнул каркас, но минимальная победа осталась за СК Днепр-1. Подопечные Кучера увеличили отрыв от Шахтера до 5 очков, хотя у "горняков" одна игра в запасе.