"Наш представитель уже контактировал с агентом Дибалы, который на следующей неделе прибудет в Турин. У нас достаточно времени, чтобы решить ситуацию, это не проблема.

Ювентус хочет сохранить Роналду, но предложит ему существенно меньшую зарплату, – журналист

Роналду вернется к тренировкам в понедельник, он останется с нами. Кьеллини же должен вернуться из отпуска, тогда мы сможем поговорить и с ним", – цитирует Недведа Football Italia.

Заметим, что ранее легендарный чех обещал оставить в клубе Андреа Пирло, однако в итоге он был уволен и заменен на Аллегри.

Ювентус втратив великі гроші та репутацію – Пірло винен не у всьому, повернення Аллегрі як вирок для Аньєллі та Роналду