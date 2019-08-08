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Недвед покинул жену и двоих детей ради блондинки, которая моложе его дочери на год

11:41 295 Читати українською
Недвед покинул жену и двоих детей ради блондинки, которая моложе его дочери на год

Вице-президент Ювентуса Павел Недвед встретил новую любовь.

47-летний функционер развелся со своей бывшей женой Иванной, с которой прожил в браке целых 25 лет, чтобы закрутить роман с молодой чешкой Луцией Ановчиковой.

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Новая пассия Недведа лишь на год моложе дочери обладателя "Золотого мяча"-2003 Иванны, которой в этом году исполнилось 22.

В компании эффектной блондинки легенду сборной Чехии заметили во время ежегодной серии прыжков Longines Global Champions Tour.

Добавим, что от первого брака у Недведа также остался сын Павел.

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