"Пирло есть и будет тренером Ювентуса, это стопроцентно. Мы начали с ним новый проект, зная, что столкнемся с трудностями. Мы хотели сделать нечто большее, но не смогли этого сделать. Мы спокойны, у Пирло есть все, чтобы стать отличным тренером.

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Насколько я понимаю, Роналду не уйдет. У него контракт до июня 2022 года, и он останется. Посмотрим, что будет потом. Криштиану подтолкнул Ювентус к футбольному Олимпу как со спортивной, так и с имиджевой точки зрения. Он простой парень, хотя внешне он может не выглядеть таковым. Он является прототипом современного игрока, который достиг невероятных высот благодаря огромному таланту и тяжелому труду", – приводит слова Недведа Football-Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, Ювентус сенсационно вылетел от Порту на стадии 1/8 Лиги чемпионов. На внутренней арене также не все в порядке – туринцы идут третьими, отставая на 4 очка от Милана и на 10 от Интера.

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