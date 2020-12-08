Сразу двое руководителей "Старой синьоры" получили наказание за свое поведение во время туринского дерби.

Директора Ювентуса Фабио Паратичи и Павел Недвед дисквалифицированы за оскорбление судьи в матче 10-го тура Серии А против Торино.

Ювентус одержал волевую победу в туринском дерби, Интер переиграл Болонью и вернулся на второе место в Серии А

Боссы "черно-белых" неоднократно выкрикивали оскорбления в адрес главного рефери матча. Как следствие, Недвед дисквалифицирован до 21 декабря и оштрафован на 10 тысяч евро, а Паратичи получил бан до 14 декабря, сообщает официальный сайт Серии А. Также на одну игру дисквалифицирован третий вратарь команды Карло Пинсольо – он пропустит следующий поединок.

Напомним, дерби между Ювентусом и Торино завершилось победой "бьянконери" со счетом 2:1. Победа позволила подопечным Андреа Пирло набрать 20 очков и подняться на 4-ю строчку турнирной таблицы Серии А.

Ювентус попал в скандал из-за Суареса – клубу грозит снятие очков, трансферный бан и даже исключение из Серии А