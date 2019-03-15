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Недвед: Аякс понравился в матчах против Реала

15:54 34 Читати українською
Недвед: Аякс понравился в матчах против Реала
Павел Недвед / Reuters

Генеральный директор Ювентуса Павел Недвед прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов.

 

"Я ни рад, ни расстроен. Аякс выбил Реал, так что они не шутят. Мне очень понравилась их игра с мадридцами, так что нам придется быть очень осторожными.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция – как это было

Нам нужно будет правильно отнестись к матчам: жду, что обе игры будут отличными ", сказал Недвед в комментарии Sky Sports.

Напомним, что Аякс на пути в 1/4 финала Лиги чемпионов прошел Реал, а Ювентус мадридский Атлетико.

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