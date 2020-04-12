"Недооценки Словении не было": Ребров – об историческом поединке сборной Украины

Бывший форвард сборной Украины Сергей Ребров вспомнил матч, который не позволил "сине-желтым" выйти на Евро-2000.

"В тяжелейшем матче мы сыграли вничью в гостях с Россией и заняли второе место в группе. Нас снова ждали поединки плей-офф. Все тогда считали, что Украине повезло со жребием, но я не согласен с теми, кто говорил, что мы недооценили Словению .

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Такого не было и близко У них тоже была хорошая команда, в которой задавал тон Златко Захович. В первой игре мы хорошо начали, повели в счете, но словенцы перехватили инициативу и забили мяч. Ничья была бы справедливым итогом этого поединка, но потом случился гол Миленко Ачимовича. Я с ним через несколько лет встретился в Тоттенхэме – играли в одной команде", – сказал Ребров в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, 13 ноября 1999 года в Любляне на 84-й минуте первого матча плей-офф отборочного турнира Евро-2000 при счете 1:1 Александр Шовковский крайне неудачно выбил мяч от бровки на поле. "Круглого" в центральной линии подхватил полузащитник словенцев Миленко Ачимович и отправил его в ворота с 45-ти метров. Как следствие, украинцы уступили 1:2, а через 4 дня на заснеженном поле "Олимпийского" в Киеве сыграли 1:1 и упустили шанс поучаствовать в чемпионате Европы.

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