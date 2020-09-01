"Мы всегда стараемся показывать свой футбол, но в зависимости от соперника план подготовки корректируется. Сейчас нас ждет сборная Швейцарии, которая играет по схеме 3-5-2, поэтому здесь есть свои нюансы, как действовать в такой ситуации. Соперник любит прессинговать и следует правильно располагаться, чтобы обезопасить себя при таких действиях швейцарцев.

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Кто фаворит группы? На бумаге, возможно, Испания и Германия, но я могу сказать, что перед стартом соревнований у всех шансы равны. Я понимаю, что Украину в число фаворитов в такой компании не относят, но это может быть нам и на руку. Например, в отборе на Евро за ценником и по статусу сборная Португалии считалась безоговорочным лидером нашей группы, но получилось немного по-другому.

Каждое теоретическое занятие посвящено сборной Швейцарии. Могу сказать, что у нее нет явного лидера, эта команда сильная, прежде всего, коллективной игрой, что делает швейцарцев очень мощным соперником", – сказал Пятов в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, поединок Лиги наций Украина – Швейцария состоится 3 сентября во Львове. Начало матча в 21:45.

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