"Это большой шаг для меня – в таком большом клубе с такой историей работать. Адаптация – как и надо. Общаюсь со всеми понемногу. С ребятами из сборной я уже знаком, поэтому все на достаточно хорошем уровне.

Шахтер подписал голкипера олимпийской сборной Украины

Мечтал ли я стать игроком Шахтера? Нет, На самом деле никаких мыслей не было. Просто работал над собой. Выпал такой шанс – я недолго думал и согласился, потому что такое случается, пожалуй, раз в жизни. Это большой клуб с большой историей, он играет в Лиге чемпионов. Это невероятный шаг вперед для меня. Поэтому, недолго думая, принял это решение.

Я буду стараться делать все, что от меня зависит, чтобы Шахтер выигрывал трофеи. Моя цель с каждым днем, с каждой тренировкой развиваться и помогать клубу", – сказал Фесюн в интервью для официального YouTube-канала Шахтера.

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