"Недавно разговаривал с Селезневым", – Маркевич отреагировал на скандал с форвардом Миная
Мирон Маркевич убежден, что нападающий Миная Евгений Селезнев концентрируется не на тех вещах.
"В любом случае, кто бы ни был прав, кто бы ни был виноват, футболисту не стоит переходить на угрозы. Футбол – это эмоции, игра. Понимаю его состояние, учитывая результаты Миная и желание забивать голы, чтобы побить рекорд. Но во всяком случае, нужно держать себя в руках, каждый должен заниматься своим делом, но у Жени сейчас получается все наоборот.
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Кстати, я недавно был на матче в Ужгороде, разговаривал с ним. Говорил ему, что нужно взять себя в руки и сосредоточиться на футболе и больше ни на чем другом. Если хочешь побить рекорд, нужно думать об этом, а не участвовать в скандалах. Рекорд останется с тобой на всю жизнь, а остальное – то такое, тебе не нужно.
Надеюсь, он в итоге все-таки прислушается и у него в конце карьеры удастся добиться своей цели", – цитирует Маркевича Meta-ratings.
Напомним, сеть подорвала аудиозапись, на которой Евгений Селезнев угрожает физически поквитаться с журналистом Андреем Сенькивым за его высказывания.
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