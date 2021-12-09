"В любом случае, кто бы ни был прав, кто бы ни был виноват, футболисту не стоит переходить на угрозы. Футбол – это эмоции, игра. Понимаю его состояние, учитывая результаты Миная и желание забивать голы, чтобы побить рекорд. Но во всяком случае, нужно держать себя в руках, каждый должен заниматься своим делом, но у Жени сейчас получается все наоборот.

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Кстати, я недавно был на матче в Ужгороде, разговаривал с ним. Говорил ему, что нужно взять себя в руки и сосредоточиться на футболе и больше ни на чем другом. Если хочешь побить рекорд, нужно думать об этом, а не участвовать в скандалах. Рекорд останется с тобой на всю жизнь, а остальное – то такое, тебе не нужно.

Надеюсь, он в итоге все-таки прислушается и у него в конце карьеры удастся добиться своей цели", – цитирует Маркевича Meta-ratings.

Напомним, сеть подорвала аудиозапись, на которой Евгений Селезнев угрожает физически поквитаться с журналистом Андреем Сенькивым за его высказывания.

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