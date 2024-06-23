Еще в сезоне 2012/13 "анчоусы" едва не выбили Боруссию Д в четвертьфинале ЛЧ, а теперь вынуждены выгрызать себе статус профессионалов.

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Год назад Малага вылетела в третий дивизион, который уже считается полулюбительским. Впрочем, команде удалось сразу вернуться в фантастическом стиле. "Анчоусы" в финале плей-офф сошлись с Химнастиком. Домашний матч Малага выиграла 2:1, но на выезде "горела" 0:2 в дополнительное время. Гостям удалось не только сравнять счет по сумме двух матчей, но и избежать серии пенальти голом на 120+1 минуте! Гостевые фанаты просто обезумели от радости.

В аэропорту Малаги местных любимцев ждала толпа из нескольких тысяч болельщиков, которые громко отмечали повышение. Напомним, в свое время за Малагу поиграло аж трое украинцев – Александр Яковенко, Денис Бойко и Евгений Селезнев.

¡La locura de un ascenso!



Así estaba el aeropuerto de Málaga a las 05:30AM esperando a que llegase el equipo



@JuanfranJF98



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/lRoj48yKIu — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 23, 2024

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