"Матч для всех нас исторический. Для всего Казахстана, для нашего клуба, для тренеров и футболистов. Наверное, это матч, выходящий за рамки обычного. С нетерпением ждем завтрашнюю игру. Футбольный праздник пришел в нашу страну. Очень рады, что такой клуб, как Реал, приехал в Казахстан.

Мы пересмотрели где-то пять последних матчей Реала. Поражения бывают – это неизбежная часть футбола. Но Мадрид – команда, отличающаяся стабильностью. Мы особо не концентрировались на их матче (с Атлетико (2:5), не уделяли ему большого внимания. Реал немного изменил схему – возможно, с этим связаны определенные проблемы, которые у них возникли. Больше разбирали те матчи, которые они выиграли. Посмотрим завтра, что у нас получится.

Понятно, что у такого клуба не так много недостатков. Но анализируя, какие-то мы все-таки нашли для себя. Небольшие минусы есть в любой команде – уже наш вопрос, как их использовать. Пока это секрет. Мы прекрасно понимаем, что будет сложно, но попробуем использовать то, что увидели. Заранее не будем выходить обреченными, постараемся и свою игру навязывать. Самое главное: нам не нужно бояться, должны быть смелыми.

У Алонсо команды с атакующим стилем, много контролируют мяч. Думаю, в Реале он еще не до конца реализовал свои идеи. Конечно, изменения заметны, но все равно еще нужно время. Что касается нашей атаки, то есть представление, как мы хотим действовать. По крайней мере использовать те недостатки, которые заметили у соперника. Замены, усиления тоже продумываются заранее", – цитирует Уразбахтина NUR.KZ.

Напомним, что Реал и Кайрат сыграют в Лиге чемпионов 30 сентября. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.

