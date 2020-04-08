toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Небо потемнело, хотя прожекторы включай на стадионе": экс-игрок Динамо вспомнил жуткий день смерти Лобановского

14:08 84 Читати українською
"Небо потемнело, хотя прожекторы включай на стадионе": экс-игрок Динамо вспомнил жуткий день смерти Лобановского
Валерий Лобановский / фото из открытых источников

Бывший пизахисник Динамо Василий Кардаш вспомнил день смерти Валерия Лобановского.

"Я был неподалеку, оставался в запасе. Наверное, никто не полагал, что все настолько плохо. Календарная игра. Приехали в Запорожье. Готовимся к игре. Все идет нормально, ведем в счете.

"Выдерживали не все", – экс-игрок Динамо раскрыл секрет успеха команды Лобановского

Единственное – погода что-то такое вытворяла. Светло-светло, а тут раз – небо потемнело, будто ночь наступила, хоть прожекторы включай на стадионе. Возможно, эти перепады давления и сказались на здоровье Валерия Васильевича. Мы до последнего верили, что все будет хорошо. Новость, что Лобановский больше не с нами, шокировала. Просто поражены мы все были, это горе тяжело переживали", – поделился Кардаш в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, Лобановский умер от остановки сердца 13 мая 2002 во время поединка против запорожского Металлурга.

"Спадщина Лобановського зіграла злий жарт": Хацкевич, Ребров, Гармаш, Циганков і Ко – очима польського фана Динамо

blog_ava
Мюллер троллит журналистов, принимает роды и смешит даже соперников: Бавария сохранила самого веселого игрока мира
08:00
215
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Валерий Лобановский Василий Кардаш
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
6
час
:
15
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук