"Небо потемнело, хотя прожекторы включай на стадионе": экс-игрок Динамо вспомнил жуткий день смерти Лобановского

Бывший пизахисник Динамо Василий Кардаш вспомнил день смерти Валерия Лобановского.

"Я был неподалеку, оставался в запасе. Наверное, никто не полагал, что все настолько плохо. Календарная игра. Приехали в Запорожье. Готовимся к игре. Все идет нормально, ведем в счете.

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Единственное – погода что-то такое вытворяла. Светло-светло, а тут раз – небо потемнело, будто ночь наступила, хоть прожекторы включай на стадионе. Возможно, эти перепады давления и сказались на здоровье Валерия Васильевича. Мы до последнего верили, что все будет хорошо. Новость, что Лобановский больше не с нами, шокировала. Просто поражены мы все были, это горе тяжело переживали", – поделился Кардаш в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, Лобановский умер от остановки сердца 13 мая 2002 во время поединка против запорожского Металлурга.

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