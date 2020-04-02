"Не зря он был в Реале": Бойко назвал сильнейшего форварда, против которого приходилось играть

Голкипер Динамо Денис Бойко во время прямого эфира на своей странице в Инстаграме ответил на вопросы подписчиков.

В частности, Дениса спросили о сильнейшем нападающем, которому приходилось противостоять. Украинский голкипер выбрал Гонсало Игуаина.

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"Много было хороших футболистов. По напору самым непростым нападающим был Игуаин. По количеству моментов и стилю игры, который он показывает. Не зря он играет в Ювентусе. Был в Наполи и Реале", – сказал Бойко.

Напомним, Игуаин противостоял Бойко в 1/2 финала Лиги Европы сезона 2014/15. Тогда Наполи по сумме двух матчей вылетел Днепра (1:1, 1:0). Аргентинский форвард голами не отличался.

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