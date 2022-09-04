"Гордимся, что выиграли. Хорошая игра, такой же результат. Дай бог, чтобы так и продолжалось.

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Как это – забить своей родной команде? Я даже не задумывался над этим. Я забил, и сразу нужно было включаться в игру, не было времени кайфовать. Всегда приятно забивать гол. Я проявил уважение к любимой команде. Это моя команда, я динамовец навсегда. Рад, что забил им. Слава богу, что все так, что мы выиграли.

Футболисты Динамо после игры были расстроены, но мы друг друга обняли, перекинулись несколькими словами и пожелали удачи.

За счет чего Заря на первом месте после 3-х туров? За счет того, что у нас хорошие футболисты и коллектив. Не зря нас называют "мужиками" – мы бьемся друг за друга", – сказал Русин в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, накануне Заря в меньшинстве одолела Динамо со счетом 3:2. Первый гол в матче забил Назарий Русин, ставший в августе полноценным игроком луганцев.

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