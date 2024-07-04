"Кроос – игрок суперкласса. Его уровень игры недостижим. Он привносит талант, качество, харизму и вселяет в своих партнёров уверенность. Здорово, что он приехал на этот Евро. Жаль, что он решил уйти из футбола, я хотел бы продолжать наблюдать за его игрой.

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Мы думали над тем, чтобы связать Тони ноги, но я не уверен, что УЕФА позволит нам это сделать. Мы знаем, насколько хороша статистика Крооса: он может выполнять любые виды передач. Нам нужно будет стараться ограничить его продуктивность.

Мои парни готовы, они подготовлены, сосредоточены и настроены. Просто взгляните на фото с последней тренировки! Завтра я попрошу их выйти на поле, получить удовольствие от игры и провести хороший матч. Завтра нас ждёт важный матч, но я постараюсь снизить драматизм ситуации. Я согласен с Нагельсманном: наши шансы в этой встрече – 50 на 50", – цитирует Marca Луиса Де ла Фуэнте.

Матч 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия состоится в пятницу, 5 июля.

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