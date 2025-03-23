– Кочергин проводит хороший сезон в Польше, возможно, и он бы помог сборной Украины.

– Да. Для меня он сейчас на этой позиции, он как шестерка и восьмерка на поле. Он подключается очень хорошо к атаке, и для меня он сейчас игрок, который может помочь национальной команде. Но не знаю, почему его нет в сборной, – сказал Коноплянка для YouTube-канала ВЗБІРНА.

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Напомним, последний раз 28-летний Кочергин получил вызов в ряды национальной сборной в июне 2023 года. Всего он провел 1 поединок в составе "сине-желтых" – в сентябре 2021 года против Чехии.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 25 игр за Ракув, забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с польским клубом действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

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