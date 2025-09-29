"Я не знаю, откуда пошло то, что мы имеем еврокубковые амбиции в этом сезоне. Мы команда, которая создается для того, чтобы в будущем иметь амбиции на еврокубки.

Сейчас мы изменили большое количество игроков. Наш главный тренер работает 3 месяца с командой и провел меньше 10 игр. Наши амбиции – становиться лучше в каждом матче", – сказал Каюк для УПЛ ТВ.

К слову, сейчас ЛНЗ занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. Черкасчане набрали 11 очков после семи туров чемпионата. В июне 2025 года ЛНЗ возглавил Виталий Пономарев, заменив на этом посту Романа Григорчука.

