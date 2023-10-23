"За Динамо без Ярмоленко – страшновато. Хотя у Луческу после международных пауз команда традиционно тяжеловато выглядит в чемпионате, но я думаю, что братьев Суркисов должно настораживать другое – их команда в этом сезоне проиграла все матчи, которые играла против сильных соперников (Черноморец, Полесье, СК Днепр-1).

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Впереди опытный и качественный в обороне Колос и 3 команды из топ-4: Шахтер, Кривбасс и Рух. И в этот период сложных матчей Динамо входит в психологическом нокдауне, потеряв лидера и проиграв 2 матча подряд.

И напоследок немного цифр для Мирчи Луческу и его интервью о том, что в составе его команды играют дети. Средний возраст стартового состава Динамо на матч против СК Днепра-1 – 24,5 года. Средний возраст Руха, который вынес Верес 5:2, – 20,8 года. Я не знаю, кому еще заходят оправдания Луческу, разве что румынской прессе", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, после поражения от СК Днепр-1 (0:1) Динамо с 15-ю очками опустилось на седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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