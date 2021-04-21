Босс команды из Петрово Александр Поворознюк до сих пор не может оправиться от инцидента, который мог стать фатальным для него.

"Со мной все нормально, я не в больнице. Ни с чем этот инцидент не связываю. До сих пор не могу прийти в себя – не понимаю, как это случилось. Не знаю, как я выжил, просто не знаю. Когда ты сидишь, разговариваешь ни о чем, улыбаешься, а тут достают гранату и бросают на стол.

Поворознюк пострадал от взрыва – СМИ сообщило о состоянии президента Ингульца

Это сделал человек, который сидел с нами в компании. Меня накрыло столом, иконами, это меня и спасло", – сказал Поворознюк в комментарии "Футбол NEWS".

К слову, расследованием дела занимается отдел полиции Александрии, который пока ничего не комментирует. Впрочем, известно, что погиб один человек, а второй ранен.

Напомним, во время рабочей встречи в комнате, где находился президент Ингульца, взорвалась граната. По информации СМИ пострадал его бизнес-партнер – от взрыва гранаты ему оторвало руку и ногу.

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