"Я не знаю, как далеко мы можем зайти. Мы не можем смотреть дальше Румынии. Я думаю, что это главная цель на это время, особенно после нашего последнего матча против Австрии.

"Они очень агрессивны в защите": Нагельсманн дал оценку Дании перед игрой с Германией в 1/8 финала Евро-2024

Но верю в эту команду, верю в этот состав и его персонал, и думаю, что мы способны достичь чего-то особенного. Должны оставаться скромными и сконцентрироваться на этом матче против Румынии, пытаясь победить эту команду, что также будет очень сложной задачей", – цитирует Вирджила ван Дейка L'equipe.

Напомним, что Нидерланды в 1/8 финала Евро-2024 сыграют против Румынии. Игра запланирована на 2 июля.

"Проиграть Месси – не худшая вещь в мире": капитан Ливерпуля преодолел тяжелую травму, идет за Золотым мячом, до сих пор моет посуду