"Луческу же все сказал о Супряге. Он сейчас не в форме, не может ее набрать. Неберет, будет претендовать на место в основе, то выйдет. Луческу не будет его ставить просто потому, что надо поставить.

"Динамо уже два года ждет, когда Супряга заиграет": Луческу признался, рассчитывает ли на проблемного форварда

С Пэррисом вообще... Я не знаю, хочет ли он вообще играть за Динамо. У меня такое впечатление. Вот Бенито вернулся и начал выгрызать себе место, сейчас его уже можно считать игроком основы. А Пэррис это что-то такое непонятное", – сказал Цыганык в эфире Циганик Live.

Добавим, что Супряга в нынешнем сезоне не провел за Динамо ни секунды. У 23-летнего нападающего была травма, затем он попал в ДТП. Пэррис также не оправдывает миллион евро, который Динамо отдало Коперу. 23-летний ямаец получил от Луческу жалкие 120 минут и не отметился ни одним результативным действием.

Динамо переиграло худшую команду УПЛ – провал сменился вдохновением Ваната, Шепелева и джокеров Луческу, а судья простил