"Не знаю, что надо менять в этих Карпатах – хорошие тренеры там не задерживаются": Кравец – о ситуации в клубе

Бывший защитник "зелено-белых" проанализировал ситуацию в львовском клубе и вспомнил работу с бывшими тренерами.

"Из-за Карпат сердце обливается кровью уже на протяжении 5 лет, еще когда я там играл. Проклятье какое-то: кто бы не приходил, кто бы что не делал, кого бы не увольняли, команда все равно внизу. Даже не знаю, что надо менять в этих Карпатах.

Тренеры во львовском клубе очень часто менялись, у каждого были свои плюсы и минусы. У Йовичевича европейский стиль, он всегда уверен в том, что делает. Когда я выходил на поле при нем, я знал, что мы – фавориты и должны победить.

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О Безубяке тяжело что-то сказать. Как к человеку и тренеру, к нему претензий нет. У нас не сложились отношения. Зайцев – мужик. Очень жесткий, особенно по отношению к молодым. Меня никто так не убивал, как он.

Дулуб ко всем одинаково относился. Больше разговаривал с лидерами, но к пацанам относился одинаково. Он верил в молодых игроков, давал нам шанс. Для меня он был чуть слабее Йовичевича в тактике. За всех других в этом компоненте он был умнее. Однажды он мне очень доступно и по-уличному объяснил один момент. Тогда я понял, что в тихом омуте черти водятся.

Хорошие тренеры не задерживаются в Карпатах. Львов – прекрасный город для жизни тренеров, но руководство, может, как-то давит. С каждым приходом тренера у нас все менялось. Ты неделю тренируешься с одним тренером, а потом приходит другой. Психологически к этому тяжело привыкнуть", – рассказал Кравец в эфире Instagram Романа Бебеха.

Напомним, сезон 2019/20 "зелено-белые" начали под руководством Александра Чижевского, но позже его сменил Роман Санжар. На вынужденную паузу львовяне пошли главным аутсайдером УПЛ.

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