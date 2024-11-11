"К сожалению, они не ложатся спать по расписанию. Они сидят в компьютерных играх, телефонах. Я не знаю, какая проблема больше: когда там игрок после тренировки бокал пива выпил и заснул или, когда сидит до 2-3 ночи в телефоне, в пабликах, смотреть про себя.

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В раздевалке мы запретили телефоны перед игрой. Некоторые игроки их используют, чтобы включить музыку. Музыка это очень большой мотиватор. Иногда перед игрой игроки слушают свою музыку, потому что каждому нужна разная музыка", – сказал Ребров в интервью Прямая красная.

К слову, в ноябре сборная Украины проведет два заключительных матча в группе В1 Лиги наций. 16 ноября в 5-м туре "сине-желтые" в Батуми сойдутся с Грузией, а 19 ноября в 6-м туре в Тиране сыграют против Албании. Сейчас команда Реброва с 4 очками занимает последнюю строчку квартета.

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