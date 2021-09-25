"Резюме простое – я считаю, что с Ворсклой была ничейная игра, с одинаковым количеством моментов с обеих сторон. Игра шла до первого забитого гола. К сожалению, нам не удалось забить первыми, хотя у нас был пенальти.

Нереализованный пенальти и красивый удар со штрафного в видеообзоре матча Колос – Ворскла – 0:1

Дальше события уже развивались не в нашу пользу. К сожалению, отыгрываться мы не очень умеем, есть проблемы у нас с этим. Сделали все, что могли, приложили максимум усилий, но результат опять для нас плачевный.

Не знаю, что делать с тем, что Колос снова не забил пенальти. У нас, наверное, уже 10 пенальтистов поменялось. Какой-то злой рок. Уже трудно какую-то логику искать. Если в прошлый раз у нас бил Петров – он был последним, кто у нас забивал – то сейчас мы долго решаем, кто это будет делать. На этот раз выбор пал на Чурко – значит, мы ошиблись. Следовательно, нужно забивать с игры, нужно больше атаковать, больше бить по воротам и забивать.

Нам надо было отыгрываться, идти вперед, рисковать, меньшее количество игроков оставлять позади, что мы и делали. К сожалению, не забили. Думаю, нам нужно, прежде всего, работать над обороной. У нас ошибки в обороне повторяются – в игре с Мариуполем, с Ингульцом были ошибки. Без надежной обороны не будет побед", – сказал Кузнецов в комментарии программе УПЛ ONLINE.

После 9-ти туров Колос занимает в турнирной таблице УПЛ десятую строчку, набрав 8 баллов.

Ворскла удержала минимальную победу над Колосом, поднявшись на третью позицию в УПЛ – Ризнык парировал пенальти