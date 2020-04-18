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"Не знаю, был ли это коронавирус": де Брюйне признался, что его семья долго болела

10:29 29 Читати українською
"Не знаю, был ли это коронавирус": де Брюйне признался, что его семья долго болела
Кевин де Брюйне с семьей

Лидер Манчестер Сити Кевин де Брюйне рассказал, как переживает в самоизоляции карантин.

"У меня все хорошо. В течение двух недель наша семья болела, ситуация постоянно менялась. Но теперь все здоровы. Не знаю, это был коронавирус. Все началось с младшего сына, потом заболел старший, потом жена. Сейчас вроде все нормально.

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Первые недели карантина были странными – я не знал, что происходит. Потом у меня появилась беговая дорожка, также плаваю, делаю определенные упражнения. Думаю, я достаточно хорошо справляюсь с самостоятельной работой в изоляции. В начале клубные физиотерапевты записывали нам видео программы тренировок.

Мне не нравится бегать и плавать в одиночестве. Поэтому, когда я на дорожке, стараюсь слушать подкасты, музыку, такое всякое ", – сказал Кевин в комментарии Sky Sports.

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Теги
Англия коронавирус Манчестер Сити Манчестер Сити Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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