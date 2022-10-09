"Мы знаем о качестве украинских игроков. У нас был хороший результат против них на Евро-2020 (победа 4:0), но счет не отражал уровень их команды. Это будут сложные матчи.

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Мы не знаем, как эти игры против Украины будут выглядеть политически. Пока неизвестны и места проведения. Все мы, конечно, думаем о чем-то большем, чем о футболе, когда говорим об Украине. Но эти команды очень сильны, если оценивать сугубо футбольную сторону", – цитирует Саутгейта ВВС.

Напомним, в группу С отбора Евро-2024 попали Италия, Англия, Украина, Северная Македония и Мальта.

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