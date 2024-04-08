Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с Реалом в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Гвардиола не сможет рассчитывать на травмированных защитников Уокера и Аке, а участие Йошко Гвардиола находится под вопросом. "У Реала также есть потери: Куртуа, Алаба, Милитао. Это правда, что Кайл – лучший игрок для контроля такого соперника, как Винисиус. К сожалению, он получил травму в товарищеской игре за сборную Англии. Мне бы очень хотелось, чтобы он был доступен, но что тут поделать... Составы будут равны, мы постараемся адаптироваться к доступным футболистам.

Реал – Манчестер Сити: "проблема Лунина" заставляет Гвардиолу колебаться перед матчем ЛЧ

Травмы – следствие долгого сезона. В решающей стадии сезона у нас много травм в одной линии – обороне. Нам придётся найти решение. Нам нужно больше думать о том, что нам нужно сделать, чтобы добиться хорошего результата в ответном матче", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

"Повторить прошлогодний результат противостояния с Реалом невозможно. Мадрид усвоил урок и захочет отомстить. Это гордый клуб", – добавил Пеп.

Матч Реал – Манчестер Сити состоится во вторник, 9 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

Ман Сити запугивает Лунина взятием Лондона и шоу Де Брюйне – Пеп расцеловал Кевина, 6 голов и ужасающий парад ошибок