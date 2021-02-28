УЕФА на своей страничке в социальной сети Твиттер поздравил экс-защитника киевского Динамо Андрея Несмачного с 42-летием.

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"Не жалел ни себя, ни соперников", – говорится в заметке к поздравлению.

Напомним, Андрей – воспитанник симферопольского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в 1997 году в киевском Динамо, где и повесил бутсы на гвоздь в 2011-м. С "бело-синими" шесть раз выигрывал золото национального чемпионата и завоевал пять Кубков Украины.

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