"Не жалел ни себя, ни соперников": УЕФА поздравил Несмачного с днем рождения
16:14 - Читати українською
Бывший защитник Динамо Андрей Несмачный получил поздравления от Союза европейских футбольных ассоциаций.
УЕФА на своей страничке в социальной сети Твиттер поздравил экс-защитника киевского Динамо Андрея Несмачного с 42-летием.
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"Не жалел ни себя, ни соперников", – говорится в заметке к поздравлению.
Напомним, Андрей – воспитанник симферопольского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в 1997 году в киевском Динамо, где и повесил бутсы на гвоздь в 2011-м. С "бело-синими" шесть раз выигрывал золото национального чемпионата и завоевал пять Кубков Украины.
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