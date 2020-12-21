"Советовать никому ничего не могу – это дело каждого и каждый выбирает свой путь. Я лично принял данное решение в свое время и ни капли не жалею. Я еще в конце сезона для себя принял осознанное решение, чтобы покинуть команду. Я долго к этому шел, советовался с семьей, что пора сделать шаг вперед. Поскольку я долгое время находился в одном клубе, то в глубине души понимал, что нужно было что-то менять в своей карьере.

Вернидуб: Ракицкий – не сепаратист

По окончании сезона ко мне поступило предложение из Химок. Лично разговаривал с Андреем Талалаев, который был очень заинтересован в моем переходе. Я тогда принял для себя решение, чтобы сделать этот шаг. Да, были варианты из других клубов Украины и из стран ближнего зарубежья, из Европы, но поскольку я для себя сделал выбор, то отступать уже не было смысла.

Я дал слово Андрею Викторовичу, поэтому не мог от него отказаться. Да, многие данное решение не восприняли всерьез, но, как показало время, я сделал правильный выбор – один шаг назад, чтобы потом сделать пять шагов вперед в своей карьере", – отметил Полярус в интервью Transfermarkt.

В Украине полузащитник поиграл за Александрию и Динамо (правда, выступал только за вторую команду). Летом 2019-го перебрался в Химки на правах свободного агента, а в октябре этого года стал игроком Ахмата из Грозного.

Голодуючі Поволжя-5: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – куми знову разом, новачки і ганьба