Полузащитник Кривбасса Ярослав Шевченко рассказал, кто был его футбольным кумиром в детстве.

"Действительно, Андрей Шевченко – футбольный кумир каждого украинца. Однако, я не застал его игру, а уже позже только пересматривал матчи с ним и его крутые голы. Из украинских футболистов мне всегда импонировала игра Евгения Коноплянки. Относительно мировых игроков, мой кумир – Лионель Месси”, – сказал Шевченко в интервью Українському футболу.

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В текущем сезоне Ярослав Шевченко провел шесть матчей за Кривбасс и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего игрока в 200 тысяч евро.

Напомним, на протяжении своей карьеры игрока Андрей Шевченко выступал за киевское Динамо (1994–1999, 2009–2012), Милан (1999–2006, 2008–2009), Челси (2006–2008) и сборную Украины. В 2004 году Шевченко получил Золотой мяч как лучший футболист Европы.

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