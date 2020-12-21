"Полностью переоцененный футболист. 200 контактов с мячом за игру, 190 – назад или на три-пять метров в сторону. За это он получает 20 миллионов? Он не лидер, он – балласт", – написал один из ненавистников Крооса после матча с Эйбаром. Мадрид одержал красивую победу, но немец остался в тени.

Тони с ответом не замедлил: "Не уменьшай зарплату, Артур. Дальше – все верно. С Рождеством Христовым".

Отметим, что Кроос не первый раз устраивает перепалку в социальных сетях. Один из лидеров королевского клуба как-то попросил фаната "бланкос" не рассказывать никому о своем "преувеличенном таланте".

В сезоне 2020/21 Кроос провел 20 матчей, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

Лунін мучиться через страхи Зідана – принизлива роль і невтішний прогноз з Іспанії