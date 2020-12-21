"Не уменьшай мою зарплату": Кроос ответил хейтеру, который назвал его балластом
Хавбек мадридского Реала Тони Кроос устроил словесную перепалку с собственным хейтером в социальных сетях.
"Полностью переоцененный футболист. 200 контактов с мячом за игру, 190 – назад или на три-пять метров в сторону. За это он получает 20 миллионов? Он не лидер, он – балласт", – написал один из ненавистников Крооса после матча с Эйбаром. Мадрид одержал красивую победу, но немец остался в тени.
Тони с ответом не замедлил: "Не уменьшай зарплату, Артур. Дальше – все верно. С Рождеством Христовым".
Отметим, что Кроос не первый раз устраивает перепалку в социальных сетях. Один из лидеров королевского клуба как-то попросил фаната "бланкос" не рассказывать никому о своем "преувеличенном таланте".
В сезоне 2020/21 Кроос провел 20 матчей, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
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Unterschätz das Gehalt nicht Artur. Der Rest stimmt natürlich. Frohes Fest! https://t.co/ualAABrXo9— Toni Kroos (@ToniKroos) December 21, 2020