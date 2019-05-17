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"Не захотел получать деньги просто так", – Корзун объяснил, почему покинул Динамо

17 мая 13:13 198 Читати українською
"Не захотел получать деньги просто так", – Корзун объяснил, почему покинул Динамо
Никита Корзун / фото из соцсетей

Полузащитник Динамо Никита Корзун, который на правах аренды играет за Аль-Фатех, рассказал, почему у него не получилось заиграть в киевском клубе.

"Не воспользовался доверием, которое мне оказывали. Я не остался в дубле. Значит, все понятно: не захотел получать деньги просто так.

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Я люблю футбол и хочу играть. Почувствовал, что такое сидеть полгода без футбола. Это очень тяжело. Не хочу повторять. У меня не было проблем с дисциплиной и режимом. А кто такое говорит? Просто любопытно. Я не могу так сказать.

Виноват. Мне давали шансы в матчах. Я их не реализовал. Поэтому все закономерно. Реализовал бы – выступал бы сейчас в Киеве. Я не воспользовался шансами", – цитирует Корзуна Прессбол.

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