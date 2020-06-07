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"Не захочет оставаться с нами – выставим на рынок": Наполи сделал строгое предупреждение Милику

18:32 45 Читати українською
"Не захочет оставаться с нами – выставим на рынок": Наполи сделал строгое предупреждение Милику
Аркадиуш Милик / Getty Images

Спортивный директор Наполи Кристиано Джунтоли заверил, что клуб не будет церемониться в переговорах с нападающим Аркадиушем Миликом о продлении контракта.

"Мы все хотим продлить его. Мы спокойно беседуем с его агентами. У меня положительное чувство, но если он не захочет оставаться с нами – выставим на рынок.

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Нужно оставаться с правильными мыслями, иначе лучше уйти. Нашим приоритетом является работа над продлением Милика, только после окончательного решения вопроса мы будем думать, что делать. Конечно, мы уже провели некоторые поиски форвардов, которые могли бы заменить Милика в случае его продажи", – заявил Джунтоли в комментарии Sky Italy.

Добавим, что Милик провел 22 матча в текущем сезоне, отличился 12 голами. Контракт поляка с Наполи истекает следующим летом, цена форварда за Transfermarkt – 32 млн евро.

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Трансферы Италия Аркадиуш Милик Аркадиуш Милик Наполи Наполи
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