"Не захочет оставаться с нами – выставим на рынок": Наполи сделал строгое предупреждение Милику

Спортивный директор Наполи Кристиано Джунтоли заверил, что клуб не будет церемониться в переговорах с нападающим Аркадиушем Миликом о продлении контракта.

"Мы все хотим продлить его. Мы спокойно беседуем с его агентами. У меня положительное чувство, но если он не захочет оставаться с нами – выставим на рынок.

Милик получил вариант продолжения карьеры в Англии

Нужно оставаться с правильными мыслями, иначе лучше уйти. Нашим приоритетом является работа над продлением Милика, только после окончательного решения вопроса мы будем думать, что делать. Конечно, мы уже провели некоторые поиски форвардов, которые могли бы заменить Милика в случае его продажи", – заявил Джунтоли в комментарии Sky Italy.

Добавим, что Милик провел 22 матча в текущем сезоне, отличился 12 голами. Контракт поляка с Наполи истекает следующим летом, цена форварда за Transfermarkt – 32 млн евро.

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