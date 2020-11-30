"Понимаете, в каждом матче хочется побеждать, независимо от того, играешь с Барселоной или Ювентусом. Команда выходит на поле, стремится победить. Есть мотивационный фон у команды, каждый хочет себя проявить. Очевидно, сегодня мы на таком уровне, что не можем конкурировать пока с этими командами.

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Но не забывайте, что мы три сезона не играли в Лиге чемпионов. Поэтому постепенно команда наберется опыта, возможно, какие-то усиления будут. Думаю, что даже с такими командами мы сможем играть более достойно в следующем году, если пробьемся", – резюмировал Суркис в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, за два тура до финиша Динамо потеряло все шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Команда Луческу встретится с Ювентусом, а в последнем туре будет битва с Ференцварошем за Лигу Европы.

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