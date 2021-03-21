Нападающий Нюрнберга Эрик Шуранов поделился эмоциями от матча 26-го тура второй Бундеслиги против Гройтер Фюрта, в котором стал лучшим игроком встречи.

"Я точно не забуду этот день. Многое случилось, это было очень эмоционально. Жаль, что мы в итоге не выиграли эту встречу. Мы выступили хорошо и имели шанс уйти с поля как заслуженный победитель", – приводит слова Шуранова твиттер Нюрнберга.

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Напомним, украинец стал лучшим игроком встречи, отметившись голом в ворота Гройтер Фюрт. Добавим, что это был первый выход Эрика в стартовом составе своего клуба.

В общем, Шуранов провел 6 матчей в составе взрослой команды Нюрнберга, отметившись 1 забитым мячом. За молодежные команды в текущем сезоне украинец в 7 встречах забил аж 10 голов.

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