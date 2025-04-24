Кристал Пэлас пошутил на тему чемпионской гонки в АПЛ после ничьей с "канонирами" в 34-м туре АПЛ (2:2).

Арсенал снова потерял очки, сыграв в ничью с Кристал Пэлас в домашнем поединке 34-го тура АПЛ.

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Такой результат сыграл в пользу Ливерпулю, которому теперь осталось набрать лишь один зачетный балл в следующих 5 турах, чтобы гарантировать чемпионство. Поэтому после матча Кристал Пэлас остроумно посмеялся над Арсеналом.

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Добавим, что Кристал Пэлас не впервые приобщаются к определению чемпионов в АПЛ. В прошлом розыгрыше "орлы" нанесли Ливерпулю домашнее поражение, которое выбило их из гонки за титул и оставило команду Клоппа позади "канониров" и Манчестер Сити.

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