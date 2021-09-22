"Невызов Малиновского – это плохо. Пусть Петраков не обижается. Если Малиновский в чем-то виноват, то он должен был вызвать его к себе и поговорить по-хорошему. Такое бывает. А не рубить сразу: "Улетел – хорошо, что улетел", "Много говорит – вызову вместо него другого".

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Не вызвать Малиновского в сборную – это очень плохо. Для меня, Руслан – один из лучших футболистов. Особенно сейчас. Он и в подыгрыше, и в отборе, забивной. У Шевченко была прекрасная сборная. Есть средняя линия – Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, и уже есть команда.

У Шевченко была хорошая команда, потому что была очень хорошая средняя линия, игроки которой умели и защищаться, и атаковать, и контролировать мяч. Поэтому не вызвать Малиновского в сборную Украины – это ошибка. Петраков должен понимать, что в национальной команде нельзя относиться к игрокам, как к молодежи", – цитирует Йожефа Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, Руслан Малиновский не сыграет в составе сборной Украины против национальной команды Финляндии 9 октября и против Боснии и Герцеговины 12 октября. Наставник "сине-желтых" Александр Петраков решил не вызывать хавбека.

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