"Вторую армию мира не победить. Крейсер "Москва" – невозможно утопить. Крымский мост – невозможно уничтожить.

Роман Зозуля "посетил" матч Колоса с Ингульцем – видео эпичного конфуза

Не выводите нас! P.S. С днем ​​рождения, придурок!" – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Facebook.

"Загорелась цистерна – развалилось полмоста. Как и все на рашке сделано качественно и надежно", – добавил Роман в следующем посте, дополнив его тематическим фрагментом мультика.

Напомним, сегодня, около шести часов утра на железнодорожной ветке Крымского моста произошел пожар – загорелись несколько цистерн с топливом. Два пролета автомобильной ветки упали в море. Движение по обеим частям моста ограничено. Российские Яндекс-карты отмечают, что ремонт полотна продлится, по меньшей мере, до 31 октября. Оккупационные паблики пишут о диверсии – якобы на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой.

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