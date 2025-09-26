"Эти две недели противоречат всему, что мы хорошо сделали в начале сезона, ведь сезон выдался нетипичным. После клубного чемпионата мира, который лишил нас возможности отдохнуть, мы заранее знали, что столкнемся с некоторыми физическими трудностями. Когда мы меньше всего этого ожидали, мы получили три результата, которые не отражают того, что мы делали. Ответственность всегда лежит на мне.

Команда испытывает сильное физическое и эмоциональное истощение из-за недостаточной предсезонной подготовки.

Зарплата Моуринью? Я не буду называть полную стоимость контракта Жозе Моуринью. Тренер такого зарабатывает много, но я не уполномочен разглашать размер его зарплаты. Могу сказать одно: его оклад не выше, чем у [экс-наставника Бенфики] Роджера Шмидта. Это самая низкая зарплата Моуринью с момента ухода из Португалии", – цитирует Кошту MaisFutebol.

На вопрос, заработает ли Моуринью 3 миллиона евро в первый год контракта и 4 миллиона – во второй, Кошта ответил, что цифры "где-то около этого".

"Бруно Лаже был уволен, потому что в этом вопросе нужно было что-то менять. Говорить о нем сложно, учитывая наши личные отношения и то, что он пытался дать Бенфике. Мы дошли до момента, когда оба поняли, что уход – лучшее решение. Увольнение Лаже не имеет никакого отношения к контактам с Моуринью", – добавил Кошта.

