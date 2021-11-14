"Наша задача – выиграть следующий матч против Боснии и Герцеговины. Конечно, не все уже зависит от нас.

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Мы будем учитывать результат поединка между Финляндией и Францией, но это никак не влияет на наш настрой на игру с боснийцами. Наша задача осталась неизменной – победа.

Я считаю правильным, что в сборной происходит ротация, и в состав может попасть каждый. Все наши ребята – квалифицированные исполнители, которые могут заменить друг друга. Понятно, что все они мечтают сыграть в поединке, после которого мы можем выйти в плей-офф отбора чемпионата мира. Мы еще в игре, и последний матч все покажет", – цитирует Кривцова официальный сайт УАФ.

Напомним, поединок между боснийцами и украинцами состоится во вторник, 16 ноября, на стадионе Билино Поле в Зенице. Начало встречи в 21:45. В параллельном матче квартета D сборная Финляндии в Хельсинки сыграет с французами.

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