"Пошел инсайд, что у нас у всех зарплаты по 30 тысяч гривен. Но не у всех по 30 тысяч.

Цыганков зарабатывает в Динамо 2 млн евро в год – журналист раскрыл зарплаты лидеров киевского клуба

У нас есть и нормальные, высокие зарплаты. У некоторых игроков. Зарплаты разные. Они все равно не супервысокие, но не только по 30 тысяч гривен", – сказал Надеин в комментарии YouTube-каналу Трендец.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Вересе установлен единый ценник за работу футболистов, а стимулом выступают премии за победу, которые являются самыми высокими в УПЛ. Именно этим объясняли мощный старт команды в новом сезоне – в 4-х турах подопечные Юрия Вирта одержали три волевые победы над довольно сложными соперниками (Черноморцем, Ворсклой и Кривбассом).

Верес победил Кривбасс и поднялся на вторую позицию в УПЛ – команда Вернидуба не забила в четвертом матче подряд