"Конечно, этот игрок нам нравился. В отпуске зимой я общался с человеком, который работает в Байере. Мы долго говорили об Артеме, и он порекомендовал его. Но наши люди уже тогда имели его на радаре.

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После этого я смотрел игры с его участием, а потом мы встретились, чтобы показать наш общий путь, каким мы его видим. Указать ему на сильные и слабые стороны, где он может сделать следующие шаги. Мы надеемся, что он пойдет по этому пути, как и многие другие молодые игроки.

Рафа Лубах также играл в молодежной команде. Мы надеемся, что он пойдет по этому пути, как и многие другие, кто пришел из молодежных команд. Но не все одинаковые. Не все прогрессируют с одинаковой скоростью. Но мы все считаем, что он фантастический игрок", – приводит слова Клозе Kicker.

Напомним, форвард Байера Артем Степанов на правах аренды перешел в немецкий Нюрнберг. Молодой нападающий присоединится к новому клубу в следующем сезоне. В нынешней кампании Степанов провел 27 игр за юношескую команду Байера, забил 22 гола и отдал 3 ассиста. Также он сыграл 2 матча за первую команду "фармацевтов".

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