"Я не думаю, что это нужно Металлисту. Необходимо смотреть вперед. Тайсон уже в солидном возрасте, поэтому я не вижу смысла в его возвращении.

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Необходимы новые, молодые и перспективные игроки", – сказал Маркевич в интервью FanDay.

Напомним, Тайсон перешел в Металлист из бразильского Интернасьонала в 2010 году за 6,3 млн евро. В январе 2013-го за 15,24 млн перебрался в Шахтер, в котором выступал до апреля 2021-го. Сейчас скандальный вингер защищает цвета клуба, в котором и начинал карьеру.

Металлист ушел на зимнюю паузу в статусе лидера Первой лиги – идущий вторым Кривбасс отстает от команды Александра Кучера на 11 очков.

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