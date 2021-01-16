"Что думаю о награждении от Зеленского орденом за заслуги III степени? Очень приятно было. Тем больше Зеленского получить еще и орден. Говорил ли с ним? Нет, он нам руку пожал, мы с ним сфотографировались, и он куда-то там поехал. Не все успели с ним сделать фото, но я успел.

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Поддерживаю ли Зеленского? Я в это не лезу. Не разбираюсь в политике вообще, кто хороший, а кто плохой. Более поддерживаю его, наверное. На выборах ни разу не голосовал, не вижу смысла. Мой голос ничего не даст, там все равно все решают другие. От меня ничего не зависит, кто будет президентом", – признался Чех в интервью Брутальному футболу.

К слову, полузащитник провел 11 матчей в составе Мариуполя в текущем сезоне, однако так и не отметился результативными действиями. Напомним, Чех в 2019 году стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.

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