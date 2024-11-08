"Если честно, то в настоящее время я себя не вижу в УПЛ. Я не хочу приехать играть в футбол ради футбола, я говорю, например, об условной Первой лиге.

Гол Мудрика признали самым красивым в туре Лиги конференций – украинец имел лишь одного конкурента

Одна из весомых причин, почему я переходил в Бельгию, – это моя семья, я хотел быть с ними, жить нормальной жизнью с семьей, видеть, как растут дети. Это была самая главная причина. Поэтому сейчас я не могу себя представить в другом месте вдали от своей семьи. Для меня моя семья на первом месте, тем более в такое время.

В какой лиге хотел бы поиграть, если бы была такая возможность? В украинской Премьер-Лиге начиная с 2010 по 2013 год. Конечно, что можно только помечтать, посмеяться, но я уже где-то говорил в интервью, что если ты хочешь играть где-то в Европе, то должен ставить это себе за цель, а у меня на протяжении моей карьеры цель была играть и приносить пользу именно за Динамо. Каждый футболист сам выбирает, какую цель ставить перед собой", – рассказал Сидорчук в интервью Sport-express.

Напомним, что Сергей перешел в бельгийский Вестерло в сентябре 2023 года, а до этого в течение 10-ти лет выступал за киевское Динамо.

Мудрик забил шедевральный гол в Лиге конференций, заставив хвататься за голову – Челси наколотил 6 голов за тайм