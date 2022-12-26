"Конечно, я слежу за украинским футболом. Разница во времени не позволяет смотреть прямые трансляции, но утром я смотрю в повторе много матчей.

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Я не вижу ни регресса, ни улучшения, думаю, украинский футбол остался на том же уровне. Когда я работал в Украине, в клубах были квалифицированные легионеры. Сейчас также много легионеров, но их квалификация, по-моему, недостаточна, чтобы создавать конкуренцию нашим топ-командам. Я не вижу, что наш футбол стал лучше или хуже. Мне нравится смотреть и следить за украинским футболом.

Когда поднимется Металлист, а власть в Украине поменяется – снова могут смениться руководители каких-то клубов. Никто не знает, что будет в будущем. У нас футбол, в основном, зависит от политики в стране", – сказал Ребров в интервью Youtube-каналу "Бомбардир".

Напомним, после чемпионского дубля с Динамо Сергей завоевал серебряные медали с Аль-Ахли в чемпионате Саудовской Аравии. С 2018 по 2021 гг. трижды приводил Ференцварош к чемпионству в Венгрии, а ныне возглавляет Аль-Айн из ОАЭ.

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