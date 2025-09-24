"Если честно, я не вижу какой-то там такой уж страшной катастрофы. Вот я не вижу чего-то там страшного в том, ну катастрофического, давайте так, в том, что Динамо не обыграло Александрию и Оболонь. Ну это точно не те матчи, которые будут решать судьбу титула. Это если глобально говорить. Я уверен, что и Динамо, и Шахтер еще в этом сезоне не раз и не два потеряют очки.

Шовковский повторил рекорд Реброва во главе Динамо в УПЛ – киевляне имеют исключительную серию

И вот у меня нет такого восприятия, что Шовковскому вот прямо сейчас надо уходить из команды, что Динамо необходимо менять тренера. Вот прямо сейчас кровь из носу. Потому что, ну, давайте честно, Динамо по игре переиграло и Оболонь, и Александрию. И в том, что в двух матчах Динамо потеряло очки, я выделяю для себя две важные причины.

Первая проблема в том, на мой взгляд, что Динамо свои моменты не реализовало. Ну, 22 удара по воротам с Александрией, шесть ударов в створ ворот. Я не знаю, как центрфорвард уровня Динамо Киев мог не забить в этом эпизоде, но Герреро не подставил правильную ногу после прострельной передачи Волошина перед пустыми воротами. Сколько там, метр-два до пустых ворот. Ну, именно Герреро здесь должен был забивать, а не Огундана, у которого мяч уже срикошетил от Герреро.

Вторая проблема, которую я вижу, мне не нравится отношение игроков на футбольном поле. Вот в чем именно это проявляется? Вот сейчас с Александрией Пихалёнок забивает пенальти, выводит Динамо вперед и после этого, ну, киевляне какие-то намного инертнее в атаке стали. Вот они повели в счете и такое впечатление, что все, решили, что победа у них в кармане.

В прошлом сезоне Динамо также очень часто по результату играло и это проходило. А сейчас во втором матче подряд соперник наказывает. Я вам скажу, что вот так вот чисто по-болельщицки я не могу понять такого отношения. Я не знаю, или это от Шовковского идет этот прагматический прагматизм, или это команда на поле напрягается, работает ровно до того момента, когда результат ее устраивает.

Ну, просто вот футболисты Динамо и тренерский штаб в конце концов также. Они где-то должны немножко помнить, что они, в том числе, для людей играют, для болельщиков. Да, на трибунах там не так много болельщиков, ну, но люди переживают по телевизору, смотрят. Мы же должны помнить, что они – это Динамо Киев. Это гранд украинского футбола.

Они же, когда в Динамо переходят, то хотят получать зарплаты, как футболисты гранда украинского футбола. Правда же? Они же не играют там за 2-3 тысячи долларов в месяц. Они же сами себя считают какими футболистами? Топовыми футболистами по украинским меркам. И я не могу понять, почему топовые игроки, получив преимущество в счете, не пытаются его развить, не пытаются сделать тот счет с 2:1, увеличить его на 3:1, 4:1 и так далее, против значительно более слабого по уровню соперника. Против соперника, ни один футболист из состава которого не имеет ни шанса, даже близко, даже призрачно попасть в состав киевского Динамо, потому что уровень не тот. Вот этого отношения я не понимаю", – поделился Вацко в программе Вацко on Air.

Динамо второй раз подряд потеряло очки – Александрия забила на 11-й секунде и спасла ничью, Булеца оформил гол + пас