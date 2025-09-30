"Вирцу непросто, это невозможно отрицать. Он играет не так хорошо, как Салах и новички в нападении, хотя он очень талантлив. Но я не понимаю, как встроить его в команду. Его подписали за большие деньги. Мне кажется, что Вирц вредит балансу Ливерпуля и его игре. Он топ-игрок, и я уверен, что он станет лучшим, но старт у него не удался.

Я видел, как игроки приходят в АПЛ и нуждаются во времени на адаптацию. Дело не в цене, не в самом игроке или его способностях. Я не вижу, как его вписать в систему Ливерпуля.

Он один из тройки полузащитников? Нет, мне так не кажется. Он скорее игрок атаки. Если бы мне пришлось выбирать между ним и Собослая, я бы выбрал Собослая", – цитирует Руни ВВС.

Напомним, что Вирц перешел в Ливерпуль из Байера этим летом за 117,5 млн евро гарантированной суммы и 18,8 млн евро бонусов. Это трансферный рекорд АПЛ, который держался до перехода Александра Исака в тот же Ливерпуль в конце прошлого лета.

В 8 матчах за "красных" немец отметился лишь одним ассистом.

